Весна в Москве и Подмосковье начнется с теплой погоды

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Календарная весна в Москве и Подмосковье начнется с теплой погоды, температура будет на 3-4 градуса выше нормы, однако очень теплого марта ждать не стоит, снег будет таять долго из-за большой высоты и плотности. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"1 марта весна начнется с теплой погоды, поскольку воздушные массы будут перемещаться с юго-запада по южной периферии циклона. Воздух очень теплый, поэтому ночные температуры около нуля, минус 1 - плюс 1; днем температура плюс 3-5, даже от 1 до 6 градусов по Московской области – более широкий диапазон. Температура будет примерно на 3,5-4 градуса выше нормы. Очень теплого марта ждать не стоит, хотя он начинается с температуры, которая превышает норму на 4 градуса", - сказал Вильфанд в четверг.

Затем, по его словам, гребень высокого давления антициклона, который находится на востоке, начнет сдвигать циклоническую циркуляцию на запад. 2 марта в Москве и Подмосковье будет еще теплая погода, но ночью ожидаются отрицательные значения – от нуля до минус 2, по области до минус 5; дневные температуры в диапазоне от плюс 2 до 4 градусов, по области – до плюс 5 градусов.

Вильфанд сообщил, что 2 марта во второй половине дня погода будет малооблачной. Воздух будет перемещаться с юго-востока по южной периферии антициклона, ночные температуры будут заметно зимними - минус 9-минус 5 в ночь на 3 марта. Такими же будут ночи на 4, 5 и 6 марта.

В начале следующей недели воздух будет холодный, температура днем от плюс 1 до плюс 3 градусов. По словам Вильфанда, ночью ожидаются заметные морозцы. Температура к 5 и 6 марта будет постепенно понижаться к нулевой отметке днем, при этом примерно на 1 градус будет выше нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Кроме того, по словам Вильфанда, со 2 марта будет наблюдаться эффект сублимации – переход снега из твердого состояние в газообразное, это водяной пар, без формирования жидкой фазы.

"Не нужно полагать, что снег сойдет быстро, его высота очень большая. Снег таять будет долго, потому что не только высота снега большая, но и плотность его большая. В течение зимы были частые оттепели, которые способствовали тому, что снег спрессовался, плотность его повышалась, он насыщен влагой", - отметил он.