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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Больше 56 млн цветов высадят в Москве в этом году

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В этом году в Москве высадят свыше 56 млн цветов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Когда в столице установится стабильная теплая погода, первой по традиции высадят виолу - всего 4,6 млн саженцев. Тогда же на клумбах зацветут почти 15 млн тюльпанов - луковицы высадили прошлой осенью", - написал он в пятницу в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что ближе к лету начнется высадка однолетников: петунии, бегонии, пеларгонии и других - всего 150 различных сортов. Затем высадят многолетники.

Кроме того, сообщил мэр, центральные улицы, скверы, площади и магистрали украсят подвесные горшки с белыми, розовыми и фиолетовыми цветами. Их можно будет увидеть в центре города, в том числе на Зубовской площади, в Садово-Триумфальном сквере, на Тверском, Никитском и Страстном бульварах.

Москва Сергей Собянин
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