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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Традиционные субботники в Москве запланированы на 13 и 20 апреля

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - С 1 по 30 апреля в столице будут проходить мероприятия по уборке и благоустройству территории, субботники запланированы на 13 и 20 апреля, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Планируем привести в порядок: городские и внутридворовые территории; жилищный фонд; дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру; инженерные сооружения, памятники, скульптуры и фонтаны; объекты энергоснабжения; территории организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что все желающие москвичи могут принять участие в данных мероприятиях. Планируется очистить газоны, обустроить цветочные клумбы, высадить деревья и кустарники.

Москва Сергей Собянин
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