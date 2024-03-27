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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:54

Пробки в Москве достигли семи баллов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам использовать для поездок по городу метрополитен в связи с ситуацией на дорогах, где пробки достигли 7 баллов.

"Рекомендуем для поездок по городу использовать метро. Интенсивное движение сейчас в центральной части города, на внешней стороне ТТК в районе Русаковской эстакады до Ленинградского проспекта, на Ленинградском шоссе, на Ленинградском проспекте", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в среду.

По данным дептранса, в вечерний разъезд возможны локальные затруднения на Садовом кольце, на Ленинградском шоссе и МКАД.

По данным сервиса "Яндекс Карты", пробки на дорогах в столице оцениваются в семь баллов.

Москва
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