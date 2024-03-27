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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

В Москве открыли памятник артисту Михаилу Ульянову

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову открыт в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства столицы.

"Бронзовый памятник был отлит в мастерской художественного литья в городе Переславле-Залесском Ярославской области. В начале февраля его транспортировали в Москву на производственную базу", - рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Монумент открыт в Международный день театра. Он установлен в парке "Михайловский сад", расположенном между улицами Бахрушина и Татарская. Выполнена архитектурно-художественная подсветка монумента.

"Бронзовая часть монумента состоит из трех элементов: памятника, занавеса и кинопленки. Суммарный вес деталей превышает 3600 кг", - уточнил Загрутдинов.

Общая высота памятника составляет 3,6 м, высота фигуры – 2,2 м.

Михаил Александрович Ульянов (1927-2007) – советский и российский актер, режиссер, педагог и общественный деятель. Народный артист СССР (1969), лауреат Ленинской премии (1966), Государственной премии СССР (1983), премии Президента Российской Федерации (1999) и многих других наград.

Москва Михаил Ульянов
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