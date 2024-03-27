Гололедица ожидается в Москве в ночь на четверг

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Гололедица ожидается в Москве в ночь на четверг в связи с тем, что температура опустится ниже нуля, говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 28 марта ожидается переход температуры воздуха через 0°C в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - сказано в сообщении комплекса.

Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.