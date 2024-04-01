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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:17

Курский вокзал в Москве возобновил работу после эвакуации

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Курский вокзал в столице функционирует штатно после работы правоохранительных органов, сообщает Московская железная дорога (МЖД).

"В 17:30 восстановлена штатная работа Курского вокзала. Ранее на время работы правоохранительных органов проход на платформы осуществлялся через 3 тоннель. На движение поездов ситуация не отразилась", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЖД в понедельник.

Ранее сообщалось, что пассажиры были выведены с территории Курского вокзала в связи с работой правоохранительных органов, на движение поездов ситуация не повлияла. В СМИ появилась информация, что Курский вокзал проверяли после сообщения о минировании.

Курский вокзал МЖД Москва
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