С мая начнется воздушное патрулирование над лесами в регионах вокруг Москвы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - С 1 мая начнется воздушное патрулирование лесов Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей на предмет пожарной безопасности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за лесами будут следить десять воздушных судов. Сообщения о возгораниях будут передаваться в МЧС России и федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Впервые авиапатрулирование организовали в 2023 году. С мая по октябрь 2023 года обнаружено и своевременно ликвидировано 887 возгораний, напомнил Собянин.