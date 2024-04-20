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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Всероссийская акция "Библионочь" стартовала в Москве

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Библионочь" стартовала в Москве в Российской государственной библиотеке. Всего в акции по стране принимают участие более 6 тыс. муниципальных библиотек, книжных магазинов, литературных музеев и культурных центров.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда во время открытия "Библионочи" отметил, что акция является шансом показать, "что наши давние-давние-давние чемпионские регалии, что мы самая читающая страна в мире, они и сейчас еще по праву принадлежат нам".

"Я думаю, что в этом году "Библионочь" побьет очень много рекордов, охват потрясает, более 6 тысяч библиотек по всей нашей стране примут участие в "Библионочи", - сказал Дуда.

В этом году акция проходит в 13-й раз, тема акции - "Читаем всей семьей". В рамках "Библионочи" запланировано более 4 тысяч мероприятий: концерты, творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, выступления артистов, художественные чтения, квизы, открытые дискуссии, встречи с известными деятелями культуры, книжные ярмарки.

Москва Вадим Дуда Библионочь
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