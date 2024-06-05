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Мемориальную квартиру Пушкина открыли на Арбате после реставрации

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Мемориальную квартиру поэта Александра Пушкина на Арбате, в которой он прожил несколько месяцев, открыли после реставрации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В преддверии 225-летия Александра Пушкина на Арбате после масштабной реставрации открывается мемориальная квартира великого поэта", - написал Собянин в своем телеграм-канале в среду.

Он уточнил, что квартира - единственный в Москве мемориал Пушкина, где он не просто останавливался или гостил, а жил в течение трёх месяцев 1831 года после венчания с Натальей Гончаровой.

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Цокольный этаж обновленного музея посвящён истории Арбата и рассказывает, как выглядела улица в середине XIX века с мемориальной усадьбой и близлежащими постройками. Первый этаж знакомит посетителей с периодом жизни Пушкина, хронологически связанным с его пребыванием в арбатской квартире.

Второй этаж - мемориальное пространство дома, где проходили главные события жизни поэта в то время. При реставрации были воссозданы исторические интерьеры квартиры, где жила молодая семья: габариты и расположение комнат, лестниц, печей, проёмы, облицовка подоконников и откосов окон, старинный паркет.

Посетить квартиру в Пушкинский день, 6 июня, можно бесплатно по предварительной регистрации.

Москва Александр Пушкин
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