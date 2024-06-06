СКР назвал ревность вероятным мотивом убийства мужчины на западе Москвы

Версия о заказном характере преступления не подтвердилась

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Вероятным мотивом убийства мужчины на улице Алексея Свиридова в Москве стал конфликт на почве ревности, сообщается в четверг в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета РФ (СКР)

"Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым на фоне личностных разногласий, возникших на почве ревности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, "версия о заказном характере убийства не подтверждается".

Как сообщалось, в четверг неизвестный целенаправленно произвел несколько выстрелов в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся возле дома на улице Алексея Свиридова на западе Москвы.

По факту произошедшего столичный главк СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему).

При задержании полицейскими подозреваемый начал отстреливаться, был ранен ответным огнем и задержан. С места инцидента следователи изъяли автомат.

Никто из прохожих не пострадал.