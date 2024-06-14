Проезд транспорта ограничат в ЦАО, ЗАО и СВАО Москвы 15-16 июня из-за мероприятий

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Улицы Дурова, Щепкина, Гиляровского, а также одна полоса на участке проспекта Мира будут закрыты для проезда транспорта 15 и 16 июня из-за проведения мероприятий, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В связи с проведением мероприятий 15 и 16 июня временно будет закрыт проезд для движения транспорта на ряде улиц в ЦАО, ЗАО и СВАО", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 23:00 15 июня до 11:00 16 июня движение будет закрыто на улице Дурова.

16 июня с 00:01 до 11:00 не будет движения на улицах Щепкина, Гиляровского, Большой Татарской, Минской. Также будут закрыты для проезда переулки: Капельский и Выползов, Старый Толмачевский, Климентовский и Озерковский. Не будет движения на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и центр.

Кроме того, 16 июня с 04:00 до 11:00 не будет движения на улицах Хачатуряна и Каргопольская. Кроме того, на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строение 2 по проспекту Мира будет закрыта для движения транспорта крайняя правая полоса.

В департаменте также сообщили, что на некоторых участках временных ограничений запрещена парковка с 00:01 15 июня до окончания мероприятия.

Кроме того, с 23:00 15 июня до полудня 16 июня в связи с проведением мероприятия не будут ходить трамваи между Каланчёвской улицей и Белорусским вокзалом. Маршрут трамвая 9 работать не будет, а другие маршруты будут укорочены: 7 трамвай будет ходить от метро "Бульвар Рокоссовского" до Каланчёвской улицы (вместо Белорусского вокзала), а 50 - от ДК "Компрессор" до Каланчёвской улицы (вместо метро "Новослободская"). Маршрут электробуса с510 продлевается от ДК МИИТ по маршруту трамвая 9 до Белорусского вокзала.