Вход на станции метро "Проспект Мира" будет закрыт утром 16 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Станции "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий метро будут работать только для выхода пассажиров утром 16 июня из-за проведения мероприятия, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Утром 16 июня, в воскресенье, в связи с проведением мероприятия, станции "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий будут закрыты на вход. Станции будут работать только на выход", - сообщили в департаменте.

Пассажиров просят пользоваться другими станциями метро.

Также в дептрансе сообщили, что в связи с проведением мероприятий будет ограничено движение транспорта на ряде улиц в центре, на западе и северо-востоке Москвы. С 23:00 15 июня до 11:00 16 июня движение будет закрыто на улице Дурова. Также 16 июня с 00:01 до 11:00 не будет движения на улицах Щепкина, Гиляровского, Большой Татарской, Минской. Также будут закрыты для проезда переулки: Капельский и Выползов, Старый Толмачевский, Климентовский и Озерковский. Не будет движения на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и центр.

Кроме того, 16 июня с 04:00 до 11:00 не будет движения на улицах Хачатуряна и Каргопольская. На участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строение 2 по проспекту Мира будет закрыта для движения транспорта крайняя правая полоса.

В департаменте также сообщили, что на некоторых участках временных ограничений запрещена парковка с 00:01 15 июня до окончания мероприятия.

Кроме того, с 23:00 15 июня до полудня 16 июня в связи с проведением мероприятия не будут ходить трамваи между Каланчёвской улицей и Белорусским вокзалом. Маршрут трамвая 9 работать не будет, а другие маршруты будут укорочены: 7 трамвай будет ходить от метро "Бульвар Рокоссовского" до Каланчёвской улицы (вместо Белорусского вокзала), а 50 - от ДК "Компрессор" до Каланчёвской улицы (вместо метро "Новослободская"). Маршрут электробуса с510 продлевается от ДК МИИТ по маршруту трамвая 9 до Белорусского вокзала.