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Участок БКЛ московского метро "Деловой центр" - "Хорошевская" закроют с 22 июня

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро "Деловой центр - Шелепиха - Хорошевская" закроют с 22 июня для интеграции в строящуюся Рублево-Архангельскую линию.

Как сообщали ранее в столичном департаменте транспорта, участок "Деловой центр - Шелепиха - Хорошевская" откроется уже в составе новой линии, на БКЛ теперь будет только кольцевое движение.

Для интеграции участка построят соединение новых тоннелей с действующими, что потребует модернизации тоннелей и замены инженерных систем. "Строительные работы не позволяют продолжать движение поездов по требованиям безопасности", - отмечали в департаменте.

Для поездок до станций "Москва-Сити" и "Деловой центр" можно будет использовать Филевскую и Солнцевскую линии метро, первую и четвертую линии Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-4). До "Шелепихи" можно построить маршрут через МЦД-1. Также до указанных станций можно добраться по Московскому центральному кольцу (МЦК). Чаще будут ходить маршруты наземного городского транспорта, проходящие через "Шелепиху".

Новая ветка столичной подземки, в состав которой войдут закрытые станции, пройдёт от делового центра "Москва-Сити" до Рублёво-Архангельского за МКАД - с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую и БКЛ метро. В настоящее время ведутся работы по строительству трёх станций - "Народное Ополчение", "Звенигородская" и "Бульвар Генерала Карбышева".

15 мая стартовала проходка тоннелей на участке "Народное Ополчение-Бульвар Генерала Карбышева". Завершить проходку тоннелей планируется в декабре 2024 года и феврале 2025 года. В сентябре 2024 года планируется начать сооружение тоннеля между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор", а в декабре - проходку правого тоннеля на участке "Шелепиха-Звенигородская". Сооружение всех перегонных тоннелей Рублёво-Архангельской линии от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" предполагается завершить в 2025-2026 годах.

Деловой центр Хорошевская Московский метрополитен
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