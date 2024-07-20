Собянин сообщил о применении новаций при строительстве метро

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при строительстве метро используют современные технологии, среди новаций - технология top-down, щиты-гиганты, информационное моделирование и виброгасящие конструкции.

"При проектировании и строительстве метро используем самые современные технологии", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Собянин отметил, что в числе новаций: виброгасящие конструкции пути для защиты зданий от шума и вибраций, а также информационное моделирование, с ним проводят виртуальное строительство станций.

Кроме того, к современным технологиям относится top-down - сооружение станции сверху вниз ярус за ярусом. С ее помощью построена станция "Нижегородская" БКЛ и Некрасовской линии. Также щиты-гиганты диаметром 10 м - прокладывают двухпутные перегонные тоннели, сообщил мэр.