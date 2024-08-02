Поиск

Канатная дорога заработала на ВДНХ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Канатная дорога заработала на ВДНХ в Москве как часть аттракциона парка развлечений "Орион", сообщили в пресс-службе выставки.

"Всесезонный аттракцион получил название "Воздушный трамвай". Помимо развлекательной функции у канатной дороги ВДНХ есть и логистическая. В среднем длительность поездки составляет 6 минут. За час по канатной дороге могут проехать до 1000 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это одно из самых высоких сооружений такого типа в парках развлечений мира - кабинки находятся на высоте 32 м. Также это самая длинная канатная дорога в Москве - 769 м.

На канатной дороге ВДНХ работают две станции на высадку и посадку. "Южная" расположена у главного входа на ВДНХ. "Северная" станция находится неподалеку от павильона "Республика Беларусь" и фонтана "Каменный цветок".

Тематический прообраз кабинок - космические аппараты из произведений Кира Булычева. Каждая из 18 кабинок рассчитана на восемь человек.

ВДНХ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского

Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

В Москве в понедельник с утра ожидается сильный дождь

Человек погиб в результате удара молнии в парке "Патриот"

Ливень и гроза ожидаются в Москве в воскресенье

МЧС предупредило жителей Москвы о возможной грозе

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Суд в Москве арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова

Суд в Москве арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова

В Москве с понедельника похолодает на 6-7 градусов

В Москве с понедельника похолодает на 6-7 градусов

Следствие считает, что обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в группе

Следствие считает, что обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в группе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });