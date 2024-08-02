Канатная дорога заработала на ВДНХ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Канатная дорога заработала на ВДНХ в Москве как часть аттракциона парка развлечений "Орион", сообщили в пресс-службе выставки.

"Всесезонный аттракцион получил название "Воздушный трамвай". Помимо развлекательной функции у канатной дороги ВДНХ есть и логистическая. В среднем длительность поездки составляет 6 минут. За час по канатной дороге могут проехать до 1000 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это одно из самых высоких сооружений такого типа в парках развлечений мира - кабинки находятся на высоте 32 м. Также это самая длинная канатная дорога в Москве - 769 м.

На канатной дороге ВДНХ работают две станции на высадку и посадку. "Южная" расположена у главного входа на ВДНХ. "Северная" станция находится неподалеку от павильона "Республика Беларусь" и фонтана "Каменный цветок".

Тематический прообраз кабинок - космические аппараты из произведений Кира Булычева. Каждая из 18 кабинок рассчитана на восемь человек.