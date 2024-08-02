В Москве установили минимальную площадь квартир

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Москве усилили контроль за минимальной площадью квартир, теперь для однокомнатной квартиры и студии минимальная площадь составляет 28 кв. м, для двухкомнатной - 44 кв. м, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для повышения уровня комфортности городской среды мы устанавливаем требования по минимальной площади жилья, которое строится в столице. Для однокомнатных квартир и студий показатель должен составлять не менее 28 квадратных метров, а для двухкомнатных - 44 квадратных метров. Это позволит обеспечить население необходимыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры", - цитирует Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.

При этом, как пояснил заммэра, подобные требования ранее уже были установлены на федеральном уровне, однако их исполнение было на стороне застройщиков и являлось добровольным.

В пресс-службе комплекса также отметили, что исходя из площади жилой части зданий оценивается количество жильцов. Впоследствии для них рассчитываются число мест в школах, детских садах и поликлиниках, нагрузка на транспорт, рабочие места в районе. Соответственно, когда девелоперы сокращают площади строящихся квартир, фактически количество жильцов в домах возрастает. Как следствие - увеличивается нагрузка на социальные объекты и инфраструктуру.

Требования вступили в силу с 1 августа 2024 года. При этом площади должны составлять не менее 28 и 44 квадратных метров без учета балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что специалисты комитета будут обращать внимание на соответствие жилых помещений установленным нормативам. "Мы будем принимать все возможные меры по пресечению нарушений нормативных требований к минимальным площадям жилых помещений на всех стадиях - от выдачи разрешения на строительство до ввода объектов в эксплуатацию", - сказал он.