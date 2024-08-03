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Ряд набережных в Хамовниках будет закрыт из-за ночного забега

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ряд набережных в районе Хамовники будет недоступен для движения транспорта в связи с проведением Ночного забега в субботу.

Как ранее сообщили в столичном департаменте транспорта, движение будет закрыто: с 21:30 3 августа до 01:00 4 августа на аллее Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной; с 22:00 3 августа до 00:45 4 августа на Лужнецкой набережной (от аллеи Славы до Фрунзенской набережной) и на Фрунзенской набережной (от Лужнецкой набережной до дома 22 строение 4 по Фрунзенской набережной).

Кроме того, на участке временных ограничений будет запрещена парковка с 00:01 3 августа до окончания мероприятия.

Лужники Хамовники
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