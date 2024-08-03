В Москве создали 8 фантомов - имитаторов органов человека для обучения медиков

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В столичном Центре диагностики и телемедицины сделали восемь фантомов - изделий, имитирующих ткани и органы человека, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

Он уточнил, что эти изобретения служат для настройки высокотехнологичного оборудования и обучения персонала.

"Например, фиксатор кисти позволит увеличить качество получаемых изображений МРТ", - написал мэр.

Собянин также добавил, что первый в России фантом плода позволит настроить и отработать технологию магнитно-резонансного сканирования во время беременности.