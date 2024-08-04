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Почти девять тысяч человек приняли участие в Ночном забеге в Москве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Участниками Ночного забега по территории "Лужников", Лужнецкой и Фрунзенской набережным в столице стали 8 888 человек, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве состоялся Ночной забег - одно из самых необычных спортивных событий города. Участниками забега на дистанцию 10 километров стали 8 888 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

Собянин отметил, что с апреля по июль в Москве состоялось более десяти крупных спортивных стартов. Среди них - Московский полумарафон, этап Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" и другие.

Ночной забег - единственный старт, проходящий после захода солнца, на маршруте открываются виды на здание президиума Российской академии наук, Андреевский мост.

Москва
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