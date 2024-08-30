Власти Москвы не планируют вводить в школах оценки за поведение

К вопросу могут вернуться через год

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Столичные власти пока не рассматривают введение в школах оценок за поведение, но могут вернуться к этому вопросу через год, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Давайте посмотрим, как эти новации будут реализовываться в этом году, какие вызовут реакции у детей и родителей, учителей, и вернемся к обсуждению этого вопроса уже через год", - сказала Ракова на пресс-конференции, посвященной подготовке столичных школ к началу учебного года.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", который в том числе защищает учителей от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности.

Правила внутреннего распорядка обучающихся устанавливают обязательные к выполнению требования дисциплины на учебных занятиях и правила поведения. За неисполнение требований к ученикам могут применить меры дисциплинарного взыскания.