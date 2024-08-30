Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Власти Москвы не планируют вводить в школах оценки за поведение

К вопросу могут вернуться через год

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Столичные власти пока не рассматривают введение в школах оценок за поведение, но могут вернуться к этому вопросу через год, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Давайте посмотрим, как эти новации будут реализовываться в этом году, какие вызовут реакции у детей и родителей, учителей, и вернемся к обсуждению этого вопроса уже через год", - сказала Ракова на пресс-конференции, посвященной подготовке столичных школ к началу учебного года.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", который в том числе защищает учителей от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности.

Правила внутреннего распорядка обучающихся устанавливают обязательные к выполнению требования дисциплины на учебных занятиях и правила поведения. За неисполнение требований к ученикам могут применить меры дисциплинарного взыскания.

Анастасия Ракова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Свыше 20 иностранцев задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы

Военный суд в Москве арестовал экс-замминистра обороны Попова

Суд в Москве арестовал двоих колумбийцев по делу о наемничестве

На МЦК запустили первый пассажирский поезд с автопилотом

На МЦК запустили первый пассажирский поезд с автопилотом

В Москве и европейской части России до конца августа будет жарко

В Москве и европейской части России до конца августа будет жарко

В Турции задержан обвиняемый в убийстве девушки в подмосковном Одинцово

В Москве строительство новых станций метро продолжится до 2035 года

В Москве строительство новых станций метро продолжится до 2035 года

Станцию метро "Саларьево" открыли для входа и выхода после краткого закрытия

В Москве станцию метро "Саларьево" закрыли для входа и выхода по требованию МЧС

В Москве станцию метро "Саларьево" закрыли для входа и выхода по требованию МЧС

Роспотребнадзор изъял почти 350 кг продукции из двух магазинов Eurospar в Москве

Роспотребнадзор изъял почти 350 кг продукции из двух магазинов Eurospar в Москве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });