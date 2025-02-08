Путин поручил обсудить целесообразность введения в школах средней оценки

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами вопросов о целесообразности введения средней оценки школьников и ее учета при поступлении в вузы, а также введения оценки за поведение в школах.

В соответствии с перечнем поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, должно быть организовано обсуждение вопроса о целесообразности "введения интегральной (средней) оценки освоения обучающимися основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, в том числе ее учета при поступлении в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования".

Поручено также обсудить целесообразность "введения оценки за поведение в общеобразовательных организациях".

Перечень поручений президента размещен в субботу на сайте Кремля.

Кроме того, "поручено провести комплексный анализ системы общего и дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и представить предложения о совершенствовании данной системы".

Доклады по данным темам должны быть представлены до 1 июля 2025 года.