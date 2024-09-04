В подмосковных Химках загорелся вагон поезда сообщением Москва - Конаково

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Поезда дальнего пригорода и МЦД-3 на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги могут следовать с опозданием из-за возгорания состава в Химках, сообщает пресс-служба ОЖД.

"4 сентября в 18:20 на остановочном пункте Левобережная Ленинградского направления (г.Химки) произошло возгорание в хвостовом вагоне поезда №6612 сообщением Москва - Конаково ГРЭС. (...) Ожидаются задержки поездов дальнего пригорода и МЦД-3", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что возгорание ликвидировано силами локомотивной бригады с использованием первичных средств пожаротушения. Пострадавших нет.

Причины возгорания и ущерб подвижному составу устанавливаются.

На место происшествия направлен вспомогательный локомотив.