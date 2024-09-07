Пожар на наземной парковке в подмосковном Одинцово потушен

Пожар на автомобильной парковке в Подмосковье. Снимок с видео Фото: Александр Горбачев/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории наземной парковки в подмосковном Одинцово, сообщила пресс-служба областного главка МЧС в субботу.

По ее данным, ликвидация последствий пожара объявлена в 13:48.

К ликвидации последствий возгорания были привлечены 48 человек и 14 единиц техники.

Как сообщалось, крупный пожар возник на наземной парковке в Одинцовском городском округе, КП "Лесной городок". Погибли два человека.