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Два человека погибли на пожаре в подмосковном Одинцовe

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пожар возник на территории наземного паркинга в подмосковном Одинцовe, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

На данный момент известно о двух погибших.

В МЧС уточнили, что горят легковые автомобили и конструктивные элементы парковки. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение, площадь возгорания составила 713 кв. метров.

Городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара здания парковки, сообщили в областной прокуратуре.

Одинцово МЧС
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