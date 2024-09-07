Два человека погибли на пожаре в подмосковном Одинцовe

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пожар возник на территории наземного паркинга в подмосковном Одинцовe, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

На данный момент известно о двух погибших.

В МЧС уточнили, что горят легковые автомобили и конструктивные элементы парковки. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение, площадь возгорания составила 713 кв. метров.

Городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара здания парковки, сообщили в областной прокуратуре.