Строительство мощностей для покрытия энергодефицита в Москве планируется начать с 2025 г.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Строительство новых энергообъектов для покрытия дефицита электроэнергии и мощности в Московском регионе предполагается начать уже со следующего года. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам соответствующего совещания у вице-премьера Александра Новака.

"Для обеспечения необходимого объёма электрических мощностей и удовлетворения потребностей растущей экономики, промышленности, транспорта, жилищного строительства и граждан в электроэнергии планируется реализовать ряд мероприятий по строительству новых генерирующих объектов и электрических сетей начиная с 2025 года", - отмечается в официальной публикации кабмина.

Согласно сообщению, Новак поручил Минэнерго вместе с региональными властями и энергокомпаниями "дополнительно проработать технические и экономические аспекты реализации плана мероприятий по развитию энергетического комплекса Московского региона в два этапа – до 2030 года и до 2036 года".

Как сообщалось недавно в обновленных обосновывающих материалах "Системного оператора" к проекту генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 г., раскрытых по итогам общественного обсуждения, дефицит энергомощностей в южной части энергосистемы Москвы и области можно покрыть за счет новой генерации – не менее 500 МВт к 2030 г. и еще 150 МВт – до 2036 г. Ранее, в прежней версии материалов, речь шла о необходимых мощностях на 1 ГВт.

Помимо генерации, до 2030 года речь в документах шла о потребности в ЛЭП 750 кВт (от Курской АЭС и от ПС Грибово в Московской области ). Также необходимо строительство линии постоянного тока "от Нововоронежской АЭС до южной части энергосистемы г. Москвы и Московской области и строительства гарантированной генерации мощностью 150 МВт в 2032-2036 годах".

Как отмечал оператор, это комплексное решение даст, в частности, "экономию затрат на реализацию альтернативных технических решений по строительству протяженных ЛЭП переменного тока и новых объектов генерации". Кроме того, это позволит выдать мощность с новых блоков Курской АЭС-2 из избыточной местами ОЭС Центра.

Как сообщал в сентябре замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак журналистам, предполагалось, что до конца 2024 г. будет выбран подходящий вариант покрытия энергодефицита в Москве. "По Москве основная тема – что с постоянным током делать", - пояснял замминистра. По его словам, после ВЭФ в правительстве планировалось совещание по вопросам финансирования проектов по постоянному току и в целом по энергетике Москвы.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала со ссылкой на источники, что власти Москвы и "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") обсуждали строительство к 2028-2029 гг. двух новых энергоблоков мощностью около 259 МВт каждый на базе столичных ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 для покрытия энергодефицита.