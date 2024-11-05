Сбербанк опроверг сообщения о сбое в работе московских офисов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Информация о массовом сбое в работе московских офисов не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

"Массового сбоя в московских офисах не было. У ряда клиентов могли возникнуть кратковременные сложности с проведением операций выдачи карт в некоторых офисах", - заявили в Сбере.

По данным пресс-службы, офисы работают в штатном режиме.

Ранее появились сообщения о том, что в московских отделениях Сбера было временно приостановлено обслуживание клиентов из-за массового сбоя.