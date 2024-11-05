Поиск

Объем загрязняющих выбросов от автотранспорта в Москве снизился на 65% за 10 лет

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за последние десять лет объем выброса загрязняющих веществ от автотранспорта снизился более чем на 65%, сообщила замруководителя департамента экономической политики и развития столицы Зоя Викторова.

"Только за последние десять лет объем выброса загрязняющих веществ от автотранспорта снизился на 65,7% - до 318,6 тыс. тонн в год по итогам прошлого года", - сказала Викторова, ее слова привели в пресс-службе департамента во вторник.

По ее словам, в столице большое внимание уделяется зеленым пространствам, которые занимают больше половины площади Москвы и включают свыше 1,3 тыс. парков и 148 особо охраняемых природных территорий.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Зимняя погода и снег сохранятся в Москве до среды

Зимняя погода и снег сохранятся в Москве до среды

Снегопад и метель ожидаются в Москве в воскресенье и понедельник

Снегопад и метель ожидаются в Москве в воскресенье и понедельник

Автомобилистов Москвы призвали ездить только на зимней резине

Непогода сохранится в Москве до утра субботы

Непогода сохранится в Москве до утра субботы

Временный снежный покров установится в Москве 4 ноября

Временный снежный покров установится в Москве 4 ноября

Москвичей призвали ездить только на зимней резине из-за мокрого снега и сильного ветра в пятницу

Москвичей призвали ездить только на зимней резине из-за мокрого снега и сильного ветра в пятницу

В Москве здание Первого чешско-российского банка в Москве продали за 0,5 млрд рублей

Московский суд приговорил к 13,5 годам IT-специалиста, сотрудничавшего с ЦРУ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });