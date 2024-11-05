Объем загрязняющих выбросов от автотранспорта в Москве снизился на 65% за 10 лет

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за последние десять лет объем выброса загрязняющих веществ от автотранспорта снизился более чем на 65%, сообщила замруководителя департамента экономической политики и развития столицы Зоя Викторова.

"Только за последние десять лет объем выброса загрязняющих веществ от автотранспорта снизился на 65,7% - до 318,6 тыс. тонн в год по итогам прошлого года", - сказала Викторова, ее слова привели в пресс-службе департамента во вторник.

По ее словам, в столице большое внимание уделяется зеленым пространствам, которые занимают больше половины площади Москвы и включают свыше 1,3 тыс. парков и 148 особо охраняемых природных территорий.