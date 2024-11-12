Поиск

В выходные в Москве ожидается небольшое потепление

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Небольшое повышение температуры прогнозируется в столичном регионе в выходные, столбики термометров будут подниматься до плюс 5 градусов, с четверга начнутся небольшие осадки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве погода, характерная для предзимья. Ночью небольшие отрицательные значения, днем небольшие положительные значения", - сказал Вильфанд.

Так, ближайшей ночью в столичном регионе от 0 до минус 2 градусов, днем – плюс 2 - плюс 4. В четверг ночью минус 1 - плюс 1, по области до минус 3, днем около плюс 1 - плюс 3 градусов. Аналогичная погода в пятницу – ночью от 0 до минус 2, а днем плюс 1 - плюс 3.

"Небольшое повышение температуры прогнозируется в субботу. Ночью, по-прежнему, около ноля, а дневные температуры будут в диапазоне плюс 4 - плюс 5 градусов. Но изменится уже характер погоды. Дело в том, что вчера и сегодня очень высокое атмосферное давление, на 15 мм ртутного столба выше нормы, завтра еще тоже в первой половине дня высокое давление, а затем оно начнет достаточно резко падать. И со среды к пятнице давление понизится примерно на 20 мм", - добавил Вильфанд.

Небольшое повышение температуры приведет к тому, что в субботу и воскресенье она будет на 3 градуса выше нормы. Также повышению температуры будет способствовать теплый воздух из Атлантики.

Понижение давления, в свою очередь, приведет к тому, что с четверга начнутся осадки.

"Сильных осадков точно не прогнозируется, местами будут небольшие осадки, чуть больше осадков будет в пятницу, выпадет 2-3 мм. В субботу-воскресенье, хотя уже давление понизится, условий для осадков мало", - добавил Вильфанд.

В первый день следующей недели, по предварительным прогнозам, давление может еще понизиться, "уже более уверенно можно будет говорить о том, что будет кратковременный дождь".

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Работы Врубеля, Руссо и Айвазовского выставят на аукционе в Москве

Пять человек пострадали в Раменском округе в результате атаки беспилотников

Пять человек пострадали в Раменском округе в результате атаки беспилотников

Отменены ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский

Отменены ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский

Временно ограничена работа аэропорта Шереметьево

Женщина пострадала в Подмосковье в результате атаки беспилотников

Сбиты еще семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна

В Раменском и Коломне сбиты еще три беспилотника

Собянин сообщил о 22 беспилотниках, сбитых в Подмосковье

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно остановили прием и отправку рейсов

Еще пять беспилотников сбиты в городских округах Раменское и Домодедово

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });