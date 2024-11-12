В выходные в Москве ожидается небольшое потепление

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Небольшое повышение температуры прогнозируется в столичном регионе в выходные, столбики термометров будут подниматься до плюс 5 градусов, с четверга начнутся небольшие осадки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве погода, характерная для предзимья. Ночью небольшие отрицательные значения, днем небольшие положительные значения", - сказал Вильфанд.

Так, ближайшей ночью в столичном регионе от 0 до минус 2 градусов, днем – плюс 2 - плюс 4. В четверг ночью минус 1 - плюс 1, по области до минус 3, днем около плюс 1 - плюс 3 градусов. Аналогичная погода в пятницу – ночью от 0 до минус 2, а днем плюс 1 - плюс 3.

"Небольшое повышение температуры прогнозируется в субботу. Ночью, по-прежнему, около ноля, а дневные температуры будут в диапазоне плюс 4 - плюс 5 градусов. Но изменится уже характер погоды. Дело в том, что вчера и сегодня очень высокое атмосферное давление, на 15 мм ртутного столба выше нормы, завтра еще тоже в первой половине дня высокое давление, а затем оно начнет достаточно резко падать. И со среды к пятнице давление понизится примерно на 20 мм", - добавил Вильфанд.

Небольшое повышение температуры приведет к тому, что в субботу и воскресенье она будет на 3 градуса выше нормы. Также повышению температуры будет способствовать теплый воздух из Атлантики.

Понижение давления, в свою очередь, приведет к тому, что с четверга начнутся осадки.

"Сильных осадков точно не прогнозируется, местами будут небольшие осадки, чуть больше осадков будет в пятницу, выпадет 2-3 мм. В субботу-воскресенье, хотя уже давление понизится, условий для осадков мало", - добавил Вильфанд.

В первый день следующей недели, по предварительным прогнозам, давление может еще понизиться, "уже более уверенно можно будет говорить о том, что будет кратковременный дождь".