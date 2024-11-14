Пожар на Маросейке потушили

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Москве пожар в жилом доме в районе Маросейки полностью потушили, сообщило городское управление МЧС в 20:34. Обошлось без пострадавших.

Ранее ведомство сообщило, что возгорание локализовали на площади 90 квадратных метро.

Ранее стало известно, что в многоэтажном жилом доме загорелась квартира на втором этаже, а также перекрытия между вторым и третьим этажами.

На время тушения по Маросейке ограничили движение - проехать можно было только по одной полосе.