Главную новогоднюю елку страны нашли в Можайском округе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Главной новогодней елкой страны станет дерево высотой более 30 м, которое растет на территории Можайского округа Московской области, сообщили в Управлении делами президента РФ.

"Был сложный выбор, но более высокую оценку получила ель, произрастающая вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Финалистка конкурса имеет параметры: высота 30 метров, возраст 90 лет, обхват ствола 60 сантиметров, размах нижних ветвей составляет 8 метров. Все ветки имеют необходимую толщину для удобной транспортировки. У новогодней красавицы насыщенная окраска хвои и пирамидальная форма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Управление делами президента совместно с правительством Московской области и комитетом лесного хозяйства региона начали поиски ели еще летом. В конкурсе участвовали более 25 претенденток.

"Более 3 000 км потребовалось проехать комиссии, чтобы отыскать ту самую", - добавили в управлении.

Отбор проходил по следующим параметрам: высота и возраст дерева, диаметр ствола, форма кроны, разлет нижних ветвей и отсутствие дефектов. К тому же она должна быть легкодоступной для спила и подготовки к переезду в сердце столицы.