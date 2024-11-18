Поиск

Главную новогоднюю елку страны нашли в Можайском округе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Главной новогодней елкой страны станет дерево высотой более 30 м, которое растет на территории Можайского округа Московской области, сообщили в Управлении делами президента РФ.

"Был сложный выбор, но более высокую оценку получила ель, произрастающая вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Финалистка конкурса имеет параметры: высота 30 метров, возраст 90 лет, обхват ствола 60 сантиметров, размах нижних ветвей составляет 8 метров. Все ветки имеют необходимую толщину для удобной транспортировки. У новогодней красавицы насыщенная окраска хвои и пирамидальная форма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Управление делами президента совместно с правительством Московской области и комитетом лесного хозяйства региона начали поиски ели еще летом. В конкурсе участвовали более 25 претенденток.

"Более 3 000 км потребовалось проехать комиссии, чтобы отыскать ту самую", - добавили в управлении.

Отбор проходил по следующим параметрам: высота и возраст дерева, диаметр ствола, форма кроны, разлет нижних ветвей и отсутствие дефектов. К тому же она должна быть легкодоступной для спила и подготовки к переезду в сердце столицы.

Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Раменском и Павлово-Посадском горокругах сбиты БПЛА, летевшие на Москву

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Гололедица ожидается вечером в Москве

Сезон аренды велосипедов и электросамокатов в Москве завершен

Сезон аренды велосипедов и электросамокатов в Москве завершен

Музей истории ГУЛАГа в Москве приостановил работу

Музей истории ГУЛАГа в Москве приостановил работу

В Москве ставки транспортного налога будут повышать максимум на 10% в год

В Москве ставки транспортного налога будут повышать максимум на 10% в год

Летние веранды смогут работать в Москве и зимой

Летние веранды смогут работать в Москве и зимой

В выходные в Москве ожидается небольшое потепление

Работы Врубеля, Руссо и Айвазовского выставят на аукционе в Москве

Пять человек пострадали в Раменском округе в результате атаки беспилотников

Пять человек пострадали в Раменском округе в результате атаки беспилотников
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });