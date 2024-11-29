Движение открыто по участку 53-го км Киевского шоссе вблизи поселка Селятино

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - По участку дороги на 53-м км Киевского шоссе рядом с посёлком Селятино открыли движение; новый участок повысит пропускную способность Киевского шоссе и разгрузит юго-западный сектор Центральной кольцевой автомобильной дороги, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Открыли движение по небольшому, но важному участку дороги – на 53-м км Киевского шоссе рядом с посёлком Селятино", - написал Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

Как отмечается, было построено и реконструировано 2,6 км дорог, установлены шумозащитные экраны, сделана разворотная эстакада из центра в сторону ЦКАД.

По словам Собянина, новый участок повысит пропускную способность Киевского шоссе за счет увеличения числа полос и разгрузит юго-западный сектор ЦКАД.

Кроме того, улучшится транспортная доступность посёлка Селятино, деревень Софьино и Алабино, добавил мэр.