Казань примет первый международный конкурс красоты под эгидой БРИКС

MISS BRICS / MRS BRICS / LITTLE MISS BRICS 2026" - это проект-амбассадор, который призван укрепить гуманитарные и культурные связи между странами БРИКС+, в числе участниц - победительницы авторитетных конкурсов красоты из 17 государств объединения

Москва, 18 февраля, ИНТЕРФАКС - Конкурс "Мисс, Миссис и Маленькая Мисс БРИКС 2026" пройдет в столице Татарстана с 1 по 8 марта с участием национальных победительниц авторитетных конкурсов красоты из 17 государств, - сообщила на прошедшей в среду в центральном офисе "Интерфакса" пресс-конференции заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

По её словам, для Республики Татарстан и для всей страны конкурс - это прежде всего это добро, созидание, культурный обмен, благотворительные миссии, которые будут проводиться участницами в рамках программы. Кроме того, это история наших стран, а значит путь к взаимодействию и конструктивным диалогам.

"Выбор Казани закономерен: город имеет безупречный опыт проведения международных мероприятий различного уровня - от саммитов БРИКС и ШОС до Всемирной Универсиады и матчей чемпионата мира по футболу", - сказала Фазлеева.

В свою очередь президент конкурса Динара Саляхова, отметив свой большой опыт участия в подобных форумах, рассказала о главной идее предстоящего мероприятия.

"Это не только первый подобный конкурс международного формата, но и конкурс, объединяющий три в одном. В мире еще ни разу одновременно не проводились конкурсы красоты Мисс, Миссис и Литтл Мисс", - подчеркнула Саляхова.

В то же время член жюри конкурса Марк Тишман подчеркнул масштабность мероприятия и значение "мягкой силы".

"Мягкая сила - это искусство, мягкая сила - это спорт, и, конечно, красота и гостеприимство наших женщин. И то, что сегодня вокруг этой красоты объединятся все страны БРИКС, все красавицы этих стран, очень важно. Весь мир узнает от них, как живет Россия, Татарстан, Казань", - сказал Тишман.

Вице-президент конкурса Анна Вавилова в свою очередь отметила, что внешность участниц - далеко не единственный и главный критерий для победы в конкурсе.

"Победительница получит не только корону, но и станет лидером мнений. Она должна обладать определенным уровнем интеллекта, занимать активную социальную позицию, быть культурно образованной, для того, чтобы нести в общество ценности, которые важны для всех нас", - подчеркнула А. Вавилова.

"MISS BRICS / MRS BRICS / LITTLE MISS BRICS 2026" - это проект-амбассадор, который призван укрепить гуманитарные и культурные связи между странами БРИКС+.

В конкурсе примут участие представительницы России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Белоруссии, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ.

