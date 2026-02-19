ЦБ РФ достиг компромисса с Минфином по вопросу ограничений на вывоз золота физлицами

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ и Минфину удалось снять разногласия по вопросу ограничения на вывоз золота физическими лицами, который является частью плана по обелению экономики.

"Определенный компромисс достигнут, готовится определенное нормативное решение на этот счет", - заявил зампред Банка России Алексей Гузнов журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

"Я думаю, с учетом того, что план обеления экономики согласован, с этой точки зрения мы обязаны, наверное, вместе с правительством его выполнять. Думаю, что в ближайшее время соответствующее предложение уже появится, что называется, в публичной сфере", - добавил он.

Как сообщалось, ограничения по вывозу золота планируется ввести с 1 сентября, а распространятся они на слитки весом от 100 грамм. Проект президентского указа предполагает ряд исключений: запрет не коснется путешественников, вылетающих из "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и аэропорта Владивостока "Кневичи" - при условии, что у них есть разрешение от Пробирной палаты.

На начальном этапе обсуждения этой инициативы ЦБ высказывал опасения относительно ее потенциальных последствий. В сентябре прошлого года Гузнов говорил, что возможные ограничения на вывоз золота могут иметь непрогнозируемый эффект, в том числе потому, что в текущих условиях оно может использоваться в качестве инструмента для трансграничных расчетов.