Поиск

ЦБ РФ достиг компромисса с Минфином по вопросу ограничений на вывоз золота физлицами

ЦБ РФ достиг компромисса с Минфином по вопросу ограничений на вывоз золота физлицами
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ и Минфину удалось снять разногласия по вопросу ограничения на вывоз золота физическими лицами, который является частью плана по обелению экономики.

"Определенный компромисс достигнут, готовится определенное нормативное решение на этот счет", - заявил зампред Банка России Алексей Гузнов журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

ЭкономикаОграничения на вывоз золота в слитках с территории РФ заработают в 2026 годуЧитать подробнее

"Я думаю, с учетом того, что план обеления экономики согласован, с этой точки зрения мы обязаны, наверное, вместе с правительством его выполнять. Думаю, что в ближайшее время соответствующее предложение уже появится, что называется, в публичной сфере", - добавил он.

Как сообщалось, ограничения по вывозу золота планируется ввести с 1 сентября, а распространятся они на слитки весом от 100 грамм. Проект президентского указа предполагает ряд исключений: запрет не коснется путешественников, вылетающих из "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и аэропорта Владивостока "Кневичи" - при условии, что у них есть разрешение от Пробирной палаты.

На начальном этапе обсуждения этой инициативы ЦБ высказывал опасения относительно ее потенциальных последствий. В сентябре прошлого года Гузнов говорил, что возможные ограничения на вывоз золота могут иметь непрогнозируемый эффект, в том числе потому, что в текущих условиях оно может использоваться в качестве инструмента для трансграничных расчетов.

ЦБ РФ Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ достиг компромисса с Минфином по вопросу ограничений на вывоз золота физлицами

 ЦБ РФ достиг компромисса с Минфином по вопросу ограничений на вывоз золота физлицами

ЦБ сообщил об отсутствии явной заинтересованности рынка в приватизации НСПК

 ЦБ сообщил об отсутствии явной заинтересованности рынка в приватизации НСПК

"Ъ" узнал, что власти отказали девелоперу "Самолет" в выдаче льготного кредита

 "Ъ" узнал, что власти отказали девелоперу "Самолет" в выдаче льготного кредита

Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

 Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

 Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

Росстат сообщил, что яйца за неделю подорожали на 3,4%

Brent подорожала до $69,38 за баррель

Генпрокуратура отказывается от иска об изъятии активов группы "Новоросцемент"

Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

 Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

Минэкономразвития предложило протестировать комиссионную модель продажи продуктов в офлайн-рознице

 Минэкономразвития предложило протестировать комиссионную модель продажи продуктов в офлайн-рознице
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 91 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 139 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });