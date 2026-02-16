Поиск

Сыгравший в "Крестном отце" актер Роберт Дюваль скончался в возрасте 95 лет

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американский актер Роберт Дюваль ушел из жизни в возрасте 95 лет, сообщает в понедельник издание The Hollywood Reporter.

Он ушел скончался накануне у себя дома в Вирджинии.

Дюваль родился в Калифорнии. Театральную деятельность начал в 1950-х годах.

За свою долгую кинокарьеру он, в частности, прославился своими ролями в фильмах "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня" и "Апостол".

В 1984 году он получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в "Нежном милосердии". Кроме того, он четырежды получал премию "Золотой глобус".

Хроника 05 января 2019 года – 16 февраля 2026 года Умершие знаменитости
Роберт Дюваль
