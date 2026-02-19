Поиск

В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III
Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Младший брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор заключен под стражу британской полицией в связи с обвинениями, связанными с делом покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает The Guardian.

"Эндрю Маунтбаттен‑Виндзор находится под стражей после задержания по подозрению в злоупотреблении служебным положением на государственной должности", - пишет издание.

По данным газеты, задержание прошло, когда Маунтбаттен-Виндзор отмечал свой 66-й день рождения дома.

Кроме того, пишет газета, по адресам бывшего принца в Беркшире и Норфолке проводятся обыски.

В миреБрата Карла III Эндрю лишили всех титулов и исключили из списка пэровЧитать подробнее

Газета напоминает, что полиция изучала обвинения в том, что Маунтбаттен-Виндзор, ранее известный как принц Эндрю, делился конфиденциальной информацией с Эпштейном.

Газета подчеркивает, что Маунтбаттен-Виндзор стал первым членом королевской семьи Великобритании в новейшее время, которого задержали правоохранительные органы.

В конце в 2025 года Маунтбаттен‑Виндзор был удален из списка британских пэров после того, как король Карл III принял решение о лишении его всех титулов в связи со скандалом с Эпштейном.

Король принял такое решение из-за тесной связи его брата с Эпштейном, осужденного за несколько преступлений сексуального характера. В частности, правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. Джуффре и принц Эндрю встретились благодаря Эпштейну.

Эпштейн - финансист, осужденный за несколько преступлений, в частности, торговлю детьми, организацию проституции, в том числе среди несовершеннолетних, и изнасилование 14-летней девочки. В 2019 году Эпштейн был найден мертвым в своей камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как он близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Карл III Джеффри Эпштейн Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

 В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков"

 Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков"

Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

 Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

США готовы к удару по Ирану в выходные, но Трамп еще не принял решения о военной операции

Что случилось этой ночью: четверг, 19 февраля

Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

 Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

В определении режима прекращения огня на Украине наметился прогресс

Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

 Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

WSJ сообщила о выводе всех войск США из Сирии в течение двух месяцев

 WSJ сообщила о выводе всех войск США из Сирии в течение двух месяцев

Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о контактах по Украине и Ирану

 Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о контактах по Украине и Ирану
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 91 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });