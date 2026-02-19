В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Младший брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор заключен под стражу британской полицией в связи с обвинениями, связанными с делом покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает The Guardian.

"Эндрю Маунтбаттен‑Виндзор находится под стражей после задержания по подозрению в злоупотреблении служебным положением на государственной должности", - пишет издание.

По данным газеты, задержание прошло, когда Маунтбаттен-Виндзор отмечал свой 66-й день рождения дома.

Кроме того, пишет газета, по адресам бывшего принца в Беркшире и Норфолке проводятся обыски.

Газета напоминает, что полиция изучала обвинения в том, что Маунтбаттен-Виндзор, ранее известный как принц Эндрю, делился конфиденциальной информацией с Эпштейном.

Газета подчеркивает, что Маунтбаттен-Виндзор стал первым членом королевской семьи Великобритании в новейшее время, которого задержали правоохранительные органы.

В конце в 2025 года Маунтбаттен‑Виндзор был удален из списка британских пэров после того, как король Карл III принял решение о лишении его всех титулов в связи со скандалом с Эпштейном.

Король принял такое решение из-за тесной связи его брата с Эпштейном, осужденного за несколько преступлений сексуального характера. В частности, правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. Джуффре и принц Эндрю встретились благодаря Эпштейну.

Эпштейн - финансист, осужденный за несколько преступлений, в частности, торговлю детьми, организацию проституции, в том числе среди несовершеннолетних, и изнасилование 14-летней девочки. В 2019 году Эпштейн был найден мертвым в своей камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как он близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.