Поиск

Более 3 тонн наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ изъято в Москве в 2025 году - ГУ МВД

В столичном главке МВД назвали даркнет и мессенджеры основными площадками для сбыта наркотиков: до 99% незаконных операций с наркотиками совершается через интернет

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Столичные полицейские изъяли более трех тонн запрещенных веществ в прошлом году, заявил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД России по Москве Виктор Татаринцев.

"Из незаконного оборота изъято 3,089 тонны наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ", - сказал Татаринцев на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

По его словам, в общей сложности столичные полицейские выявили свыше 17 тыс. наркопреступлений, из которых 15,4 тыс. квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие.

Замначальника управления отметил, что в ушедшем году в Москве было пресечено свыше 400 оптовых каналов поставки наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 332 канала поставки синтетических наркотиков, 14 каналов поставки героина, 29 каналов поставки наркотиков каннабисной группы, 25 каналов поставки кокаина.

"В ходе работы в 2025 году пресечена деятельность 11 нарколабораторий по производству мефедрона, N-метилэфедрона и амфетамина, 17 - по выращиванию наркосодержащих растений, в том числе 2 - по культивированию грибов, содержащих наркотическое средство псилоцибин", - сказал представитель УНК.

Татаринцев подчеркнул высокий уровень результативности работы по ликвидации крупных наркопроизводств. "В 2025 году из нарколабораторий изъято в 11 раз больше наркотиков (с 49 кг до 528 кг)", - заявил он.

В рамках борьбы с контрабандой наркотиков совместно с подразделениями ФТС России в прошлом году было раскрыто порядка 20 преступлений и задержано восемь причастных к их совершению. "Из незаконного оборота изъято 100 кг сильнодействующих веществ, свыше 74 кг наркотиков, а также более 250 кг прекурсоров", - отметил замначальника управления.

Татаринцев также сообщил, что почти все незаконные операции с наркотиками на территории Москвы проводятся через даркнет и онлайн-мессенджеры.

"Одной из основных негативных тенденций развития наркоситуации в Москве является превалирование бесконтактного способа сбыта наркотиков. На сегодняшний день до 99% незаконных операций с наркотиками совершается через интернет", - сказал Татаринцев.

По словам замначальника УНК, основными механизмами распространения наркотиков являются мессенджеры и теневой сегмент интернета - даркнет. "Это обусловлено широкой доступностью и удобством для потребителей, возможностью анонимно и быстро приобрести наркотики, а злоумышленникам - скрывать свою личность, использовать зашифрованные каналы связи, что затрудняет идентификацию участников сделок и сбор оперативно значимой информации", - пояснил Татаринцев.

"Несколько лет назад приобретение наркотиков осуществлялось по схеме "из рук в руки", а именно прямого контакта продавца с покупателем. В настоящее время покупка и сбыт осуществляется путем размещения тайников-закладок. Данная схема подразумевает бесконтактный способ сбыта", - сказал замначальника управления.

Татаринцев подчеркнул, что "потребители" связываются с наркосбытчиками через интернет-месседжеры и после оплаты получают информацию с геолокационными данными места тайника с наркотиками, который разместил "закладчик". "Для оплаты чаще используются различные электронные платежные системы. Получение доходов от незаконного оборота наркотиков происходит с использованием дропперов и криптовалюты", - уточнил он.

Татаринцев рассказал, что столичные полицейские проводят превентивную работу по пресечению распространения "пронаркотической информации" в интернете путем ее досудебной блокировки.

"По результатам мониторинга в 2025 году сотрудниками ГУ МВД России по Москве выявлено 18,7 тыс. сайтов и интернет-магазинов по реализации наркотиков. Для блокировки указанных ресурсов сведения направлены в Роскомнадзор", - сказал он, отметив, что большинство из ресурсов в настоящее время заблокированы.

При этом уже в текущем году полицейскими выявлено свыше 2 тысяч сайтов и интернет-магазинов по реализации запрещенных веществ.

Пресс-центр

Более 3 тонн наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ изъято в Москве в 2025 году - ГУ МВД

Казань примет первый международный конкурс красоты под эгидой БРИКС

Отказ от вредных привычек и снижение воздействия внешней окружающей среды может снизить развитие порядка 40-50% онкологических заболеваний

Премьера спектакля "Шанель № Стравинский" состоится в Москве в Доме музыки 7-8 февраля

Почти половина кроссовок на маркетплейсах являются контрафактом - результаты исследования ННЦК
Новости в разделах
В мире Страны G7 рассматривают возможность сопровождения судов в Персидском заливе Страны G7 рассматривают возможность сопровождения судов в Персидском заливе Все новости
Экономика Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $71 за баррель Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $71 за баррель Прогноз для WTI повышен до $67 за баррель Все новости
В России Песков назвал безрассудной попытку атаковать дронами компрессорную станцию "Русская" Песков назвал безрассудной попытку атаковать дронами компрессорную станцию "Русская" Все новости
Спорт "Байер" сыграл вничью с "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ "Байер" сыграл вничью с "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ Все новости
Культура Ильдар Абдразаков занял пост худрука в Михайловским театре в Петербурге Ильдар Абдразаков занял пост худрука в Михайловским театре в Петербурге Все новости

Фотогалереи
Фотохроника 11 марта
10

Фотохроника 11 марта

 Фотохроника 10 марта
10

Фотохроника 10 марта

 Фотохроника 6 марта
10

Фотохроника 6 марта

 Лучшие фото недели
10

Лучшие фото недели

 Фотохроника 5 марта
10

Фотохроника 5 марта

 Фотохроника 4 марта
10

Фотохроника 4 марта

 Олимпиада-2026 в Италии
12

Олимпиада-2026 в Италии

 Венецианский карнавал
10

Венецианский карнавал

 Зимовка лебедей в Алтайском крае
9

Зимовка лебедей в Алтайском крае

 Снегопад в Москве
12

Снегопад в Москве

 Снегопад в Москве
12

Снегопад в Москве

 Крещенские купания
8

Крещенские купания