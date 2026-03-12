Более 3 тонн наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ изъято в Москве в 2025 году - ГУ МВД

В столичном главке МВД назвали даркнет и мессенджеры основными площадками для сбыта наркотиков: до 99% незаконных операций с наркотиками совершается через интернет

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Столичные полицейские изъяли более трех тонн запрещенных веществ в прошлом году, заявил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД России по Москве Виктор Татаринцев.

"Из незаконного оборота изъято 3,089 тонны наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ", - сказал Татаринцев на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

По его словам, в общей сложности столичные полицейские выявили свыше 17 тыс. наркопреступлений, из которых 15,4 тыс. квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие.

Замначальника управления отметил, что в ушедшем году в Москве было пресечено свыше 400 оптовых каналов поставки наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 332 канала поставки синтетических наркотиков, 14 каналов поставки героина, 29 каналов поставки наркотиков каннабисной группы, 25 каналов поставки кокаина.

"В ходе работы в 2025 году пресечена деятельность 11 нарколабораторий по производству мефедрона, N-метилэфедрона и амфетамина, 17 - по выращиванию наркосодержащих растений, в том числе 2 - по культивированию грибов, содержащих наркотическое средство псилоцибин", - сказал представитель УНК.

Татаринцев подчеркнул высокий уровень результативности работы по ликвидации крупных наркопроизводств. "В 2025 году из нарколабораторий изъято в 11 раз больше наркотиков (с 49 кг до 528 кг)", - заявил он.

В рамках борьбы с контрабандой наркотиков совместно с подразделениями ФТС России в прошлом году было раскрыто порядка 20 преступлений и задержано восемь причастных к их совершению. "Из незаконного оборота изъято 100 кг сильнодействующих веществ, свыше 74 кг наркотиков, а также более 250 кг прекурсоров", - отметил замначальника управления.

Татаринцев также сообщил, что почти все незаконные операции с наркотиками на территории Москвы проводятся через даркнет и онлайн-мессенджеры.

"Одной из основных негативных тенденций развития наркоситуации в Москве является превалирование бесконтактного способа сбыта наркотиков. На сегодняшний день до 99% незаконных операций с наркотиками совершается через интернет", - сказал Татаринцев.

По словам замначальника УНК, основными механизмами распространения наркотиков являются мессенджеры и теневой сегмент интернета - даркнет. "Это обусловлено широкой доступностью и удобством для потребителей, возможностью анонимно и быстро приобрести наркотики, а злоумышленникам - скрывать свою личность, использовать зашифрованные каналы связи, что затрудняет идентификацию участников сделок и сбор оперативно значимой информации", - пояснил Татаринцев.

"Несколько лет назад приобретение наркотиков осуществлялось по схеме "из рук в руки", а именно прямого контакта продавца с покупателем. В настоящее время покупка и сбыт осуществляется путем размещения тайников-закладок. Данная схема подразумевает бесконтактный способ сбыта", - сказал замначальника управления.

Татаринцев подчеркнул, что "потребители" связываются с наркосбытчиками через интернет-месседжеры и после оплаты получают информацию с геолокационными данными места тайника с наркотиками, который разместил "закладчик". "Для оплаты чаще используются различные электронные платежные системы. Получение доходов от незаконного оборота наркотиков происходит с использованием дропперов и криптовалюты", - уточнил он.

Татаринцев рассказал, что столичные полицейские проводят превентивную работу по пресечению распространения "пронаркотической информации" в интернете путем ее досудебной блокировки.

"По результатам мониторинга в 2025 году сотрудниками ГУ МВД России по Москве выявлено 18,7 тыс. сайтов и интернет-магазинов по реализации наркотиков. Для блокировки указанных ресурсов сведения направлены в Роскомнадзор", - сказал он, отметив, что большинство из ресурсов в настоящее время заблокированы.

При этом уже в текущем году полицейскими выявлено свыше 2 тысяч сайтов и интернет-магазинов по реализации запрещенных веществ.