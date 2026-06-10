Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса и пешеходов в Екатеринбурге

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ДТП с участием рейсового автобуса и пешеходов произошло в центре Екатеринбурга, по предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Госавтоинспекция Свердловской области в своем канале в Мах опубликовала видео смертельного ДТП.

На кадрах видно, как автобус столкнулся с поворачивавшим налево легковым автомобилем, протаранив металлическое ограждение выехал на тротуар и сбил пешеходов, стоящих возле перехода. Они, увидев несущийся автобус, попытались убежать, но не успели.

Помимо четверых погибших, по предварительной информации, еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале в Мах.

Он отметил, что среди погибших есть ребенок.

"Спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под автобуса", - добавил глава региона.

По его данным, на месте работают семь бригад скорой помощи, включая реанимационные.

ДТП произошло в центре Екатеринбурга на пешеходном переходе на улице 8 Марта у дома № 17 и у храма Большой Златоуст. В аварию попал пассажирский автобус коммерческого перевозчика. В результате погибли четыре пешехода.

После случившегося Паслер призвал проверить всех перевозчиков. "Считаю, что необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств", - написал он в Мах.