Трамп заявил, что военные США помогли 200 судам пройти через Ормузский пролив

Это позволило вывезти 100 млн баррелей нефти, отметил американский президент

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что благодаря действиям американских военных удалось вывезти через Ормузский пролив 100 млн баррелей нефти.

"В прошлом месяце я поручил нашей великолепной армии осуществить секретную миссию по оказанию поддержки нефтяных танкеров и других коммерческих судов в Ормузском проливе. Сегодня я рад объявить, что эти усилия привели к тому, что более 100 млн баррелей нефти прошли через пролив и поступили на открытый рынок", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он добавил, что "более 200 коммерческих судов безопасно прошли через Ормузский пролив".