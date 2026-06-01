Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне снижается в 3,5 раза

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне составит 1 тыс. 337,5 рубля за тонну, сообщил Минсельхоз.

Таким образом, она снижается в 3,5 раза - с 4 650 рублей в мае.

Пошлина на экспорт подсолнечного шрота остается на нулевом уровне.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 тыс. 292,3 за тонну ($1 тыс. 291,8 месяц назад), на шрот - $200,3 ($196,1).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Базовая цена на подсолнечное масло установлена в размере 90 750 рублей за тонну, на подсолнечный шрот - 17 463 рубля за тонну.

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их до 31 августа 2028 года.

