Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Фото: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес оценил беспорядки, начавшиеся после победы парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финальном матче футбольной Лиги чемпионов как "в целом под контролем", сообщив, что по всей стране было задержано 780 нарушителей.

Выступая в воскресенье на пресс-конференции, он отметил, что эта цифра на 30% выше, чем в прошлом году "в связи с таким же событием". Из числа задержанных 457 футбольных фанатов и хулиганов были помещены под стражу. В ходе столкновений 219 человек, включая полицейских, получили ранения.

Министр высоко оценил работу сил порядка и предупредил, что будут выписаны штрафы по результатам видеонаблюдения тем, кто пытался блокировать парижский "периферик" - кольцевую дорогу.

По информации Нуньеса, в полутора десятке городов Франции, затронутых беспорядками, были разграблены один-два магазина, что "уже слишком много". В городах По и Орлеан нанесен ущерб общественным зданиям.

В Париже происходили столкновения фанатов с полицией, вплоть до попытки нападения на полицейский комиссариат 8-го округа. СМИ также сообщали о поджогах на ряде улиц. Сотрудниками правоохранительных органов пришлось применять слезоточивый газ против разбушевавшихся толп.

В воскресенье в столице развернуто около 6 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения порядка во время празднования победы "Пари Сен-Жермен".

Прибытие парижской команды из Будапешта, где происходил субботний матч против лондонского "Арсенала", ожидается во французской столице около 15:00 местного времени (16:00 по Москве), после чего на Марсовом поле пройдет парадное шествие болельщиков вместе с командой. На этой эспланаде у подножия Эйфелевой башни, по прогнозам, соберутся примерно 100 тыс. человек. Затем футбольную команду примет президент страны Эммануэль Макрон, который накануне написал в соцсети X про эту победу: "Новая звезда сияет над Парижем!".

Торжества завершатся вечером на "Парк де Пренс" - домашнем стадионе "Пари Сен-Жермен", где состоится презентация болельщикам победного трофея команды - Кубка Лиги чемпионов.

Накануне "Пари Сен-Жермен" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в серии пенальти после того, как игра в основное и дополнительное время завершилась со счетом 1:1.

