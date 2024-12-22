Испачкавшегося в мазуте лебедя спасли в Керчи

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Измазанного в мазуте лебедя спасли в воде недалеко от центральной набережной Керчи, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС Крыма.

"На расстоянии 10 метров от берега увидели лебедя, который был весь в мазуте и барахтался в воде. Спасатели подплыли к нему на лодке, после чего доставили его на берег и передали сотрудникам Росприроднадзора", - говорится в сообщении.

Ранее о пострадавших из-за выброса мазута птицах в Крыму не сообщалось.

В субботу вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко сообщил, что зафиксирован выброс мазута на берег Керченского полуострова у мыса Змеиный и крепости Ени-Кале около Керчи. В городе введен режим ЧС муниципального значения, в соседнем Ленинском районе объявляли режим угрозы ЧС. Вечером в субботу МЧС сообщило об очистке берега от нефтепродуктов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 12 и 14 человек соответственно. Один член экипажа "Волгонефти 212" погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива, большое количество нефтепродуктов вынесло на берег Краснодарского края. По данным оперштаба края на вечер субботы, ветеринары и волонтеры спасли в Анапе 735 птиц, 676 из них передали для дальнейшей реабилитации в центр животных в Ставропольском крае.