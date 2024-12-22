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На ряде участков побережья Крыма обнаружен мазут

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Выброс мазута на нескольких участках зафиксирован на берегу Крыма в воскресенье, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по республике.

"Сегодня масляные пятна незначительных размеров локально были обнаружены на побережье пос. Подмаячный, в районах городского пляжа Нимфейская дорога, городской набережной, лагеря "Космос" и в районе Капканы, Нижнеприморская и крепости Ени-Кале. На этих участках площадь загрязнения до 10 кв. м", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что работы также проводятся в соседнем с Керчью Ленинском районе: выброс мазута зафиксирован около Тобечикского озера, где собрано около 100 мешков загрязнений.

К уборке привлечены волонтеры, сотрудники МЧС и администрации Керчи. Всего собрано 25,8 тонн, из них 14,8 тонн вывезено. Всего задействовано 349 человек, 33 единицы техники и три лодки.

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В субботу вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко сообщил, что зафиксирован выброс мазута на берег Керченского полуострова у мыса Змеиный и крепости Ени-Кале около Керчи. В городе введен режим ЧС муниципального значения, в Ленинском районе объявляли режим угрозы ЧС. Вечером МЧС сообщило об очистке берега от нефтепродуктов.

ЧП с танкерами

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 12 и 14 человек соответственно. Один член экипажа "Волгонефти 212" погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег Краснодарского края, в ряде населенных пунктах региона также действует режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Крым
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