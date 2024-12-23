Эксперт заявил о большей экологичности живых елей в сравнении с искусственными

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Натуральные елки, приобретенные на специализированных базарах или в питомниках, являются более экологичными, чем искусственные, заявил гендиректор "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев.

"Выбор новогодней елки - это не просто праздничная традиция, но и шаг к устойчивому будущему и формированию экономики замкнутого цикла. Натуральные деревья из проверенных источников при правильной утилизации помогают сократить углеродный след и поддержать бережное использование природных ресурсов", — цитирует слова Буцаева пресс-служба РЭО.

"Если же выбор пал на искусственную ель, то она должна быть хорошего качества и прослужить вам 15-20 лет. Ведь чем дольше использовать продукт, тем более экологичным он будет за счет уменьшения углеродного следа", - добавил гендиректор компании.

В релизе сказано, что после праздников натуральные елки лучше сдавать в специальные пункты переработки, где из них делают щепу для благоустройства территорий, удобрения или подстилки для животных. "Главное правило — на дереве не должно быть мишуры или других неразлагаемых материалов", - отмечается в сообщении компании.

По данным РЭО, производство искусственных елок из пластика (ПВХ), а также лески, резины (могут быть разные комбинации) сопровождается высокими выбросами углерода. Основной ущерб наносится на этапе добычи нефти для пластмасс и изготовления изделий, переработать такие елки проблематично из-за их сложного состава, а при утилизации они загрязняют почву микропластиком и выделяют канцерогены при сжигании.

"Натуральные елки являются более экологичным вариантом, особенно если они куплены на легальных базарах или в специализированных питомниках. В таких местах деревья выращиваются специально для праздников или заготавливаются в рамках санитарной вырубки и расчистки территорий", - отмечается в сообщении.

РЭО напоминает, что за незаконную вырубку елок предусмотрены штрафы согласно статье 8.28 КоАП РФ: от 3 до 4 тыс. руб. для физлиц и до 5 тыс. руб. при использовании бензопилы или другой техники.

РЭО - публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2019 года; единственный акционер - Минприроды РФ.