Российский экологический оператор заявил о крайне затруднительной переработке вейпов

Ситуацию могло бы улучшить повышение ставок экосбора, считают в РЭО

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российский экологический оператор заявил о крайне затруднительной переработке вейпов в России из-за трудного и дорогого отбора устройств на сортировочных линиях и изготовления устройств из пластика низкого качества, непригодного для повторного использования, ситуацию могло бы улучшить повышение ставок экологического сбора.

"С технической точки зрения переработать аккумулятор от вейпа возможно, однако отбор устройств на сортировочных линиях крайне затруднен из-за мелких деталей, а процесс слишком дорогой. Корпуса вейпов сделаны из композитного пластика низкого качества, а потому в большинстве своем он непригоден для повторного использования. В результате большая часть вейпов идет на захоронение. При этом аккумуляторы вейпов, которые попадают на полигоны, выделяют токсичные вещества под воздействием влаги. Они загрязняют почву и воду", - сообщили в пресс-службе РЭО.

Компании, которые занимаются переработкой аккумуляторов, как отметили в РЭО, вынуждены разбирать вейпы вручную. "На одно устройство уходит до 1 часа, так как его необходимо разобрать на десятки мелких деталей. Это невыгодно предприятиям, поэтому вейпы, как правило, не берут на переработку", - говорится в сообщении.

В РЭО отметили, что ситуацию могло бы улучшить повышение ставок экологического сбора, которые производители и импортеры вейпов обязаны уплачивать за переработку устройств.

"Экосбор является стимулом развития утилизации, так как поступает компаниям-переработчикам и покрывает их издержки. Над совершенствованием ставок экосбора по поручению президента сейчас работают профильные природоохранные ведомства, включая РЭО", - сообщили в РЭО.

По их данным, в России ежегодно продаются миллионы вейпов, которые затем оказываются на полигонах без шанса стать частью экономики замкнутого цикла. "Общая масса отходов уже исчисляется десятками тонн. А период разложения аккумуляторов из-под вейпов может превышать несколько сотен лет", - добавил оператор.

