Группа AGR отзывает в РФ 55,7 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российская автомобильная группа AGR (ООО "АГР"), созданная, в том числе на базе консолидированных активов немецкого Volkswagen, отзывает в РФ 55 684 автомобиля Volkswagen и Skoda, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат 31 741 Skoda Rapid и 23 943 Volkswagen Polo, реализованных в 2014-2023 годах.

"В рамках внутренней программы постоянного контроля находящихся в эксплуатации автомобилей было установлено, что на автомобилях Skoda Rapid и Volkswagen Polo при длительной работе в режиме холостого хода и экстремально низкой температуре окружающей среды (ниже -35°C) возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, который при крайне редких обстоятельствах может привести к разрушению материала топливопровода", - поясняет Росстандарт причину отзыва.

На всех отзываемых автомобилях будет установлен кабель заземления топливного фильтра. Как отмечается в сообщении, работы с автомобилем займут около получаса.

Официальное представительство ООО "АГР" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, отзывается ли их автомобиль, с помощью сайта Росстандарта или сервиса Auto.ru. Работы в рамках отзывных кампаний бесплатны для автовладельцев.