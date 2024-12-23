Поиск

Группа AGR отзывает в РФ 55,7 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda

Группа AGR отзывает в РФ 55,7 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российская автомобильная группа AGR (ООО "АГР"), созданная, в том числе на базе консолидированных активов немецкого Volkswagen, отзывает в РФ 55 684 автомобиля Volkswagen и Skoda, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат 31 741 Skoda Rapid и 23 943 Volkswagen Polo, реализованных в 2014-2023 годах.

"В рамках внутренней программы постоянного контроля находящихся в эксплуатации автомобилей было установлено, что на автомобилях Skoda Rapid и Volkswagen Polo при длительной работе в режиме холостого хода и экстремально низкой температуре окружающей среды (ниже -35°C) возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, который при крайне редких обстоятельствах может привести к разрушению материала топливопровода", - поясняет Росстандарт причину отзыва.

На всех отзываемых автомобилях будет установлен кабель заземления топливного фильтра. Как отмечается в сообщении, работы с автомобилем займут около получаса.

Официальное представительство ООО "АГР" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, отзывается ли их автомобиль, с помощью сайта Росстандарта или сервиса Auto.ru. Работы в рамках отзывных кампаний бесплатны для автовладельцев.

Volkswagen Skoda Росстандарт AGR
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уголовное дело возбуждено против главы подразделения Центрального ЖКУ Минобороны РФ

Мосгорсуд смягчил приговор экс-главе "Автодора" Сергею Кельбаху

Москвичей предупредили о звонках, склоняющих к преступлениям под видом помощи правоохранительным органам

Москвичей предупредили о звонках, склоняющих к преступлениям под видом помощи правоохранительным органам

В грунте "Белого пляжа" Анапы оказалось до 15% содержания мазута

Президент РФ заявил о необходимости донастройки льготных программ кредитования

Сочи получит 2,6 млрд рублей на модернизацию водоснабжения

Сочи получит 2,6 млрд рублей на модернизацию водоснабжения

Гидрометцентр ожидает, что теплая зима в европейской части РФ ухудшит условия для озимых

ВТБ направит на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург свыше 400 млрд руб.

ВТБ направит на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург свыше 400 млрд руб.

Два человека погибли, четверо пострадали при взрыве на заводе в Абакане

Взрыв произошел на бывшем опытно-механическом заводе в Абакане

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России35 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии126 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });