Лантратова сообщила о соблюдении режима тишины в Алешках за последние 30 часов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о соблюдении режима тишины в Алешках за последние 30 часов.

"За 30 часов режима тишины в Алешках инцидентов не зафиксировано", - написала Лантратова в своем канале в мессенджере Мах в среду.

Она подчеркнула, что находится на связи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и вместе координирует выполнение договоренностей.

"Еще раз хочу выразить благодарность первой леди США Мелании Трамп за поддержку гуманитарной миссии и помощь жителям Алешек. Ее личное участие очень важно для всего процесса. И большая благодарность всей команде Мелании Трамп за большую и сложную работу по координации", - отметила омбудсмен.

Во вторник, 27 октября, Минобороны России сообщило, что российская армия прекратила огонь и ввела режим тишины на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в Алешках.