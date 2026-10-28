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Москва намерена противодействовать попыткам помешать переговорам по Украине в Абу-Даби

Замглавы МИД РФ Рябков считает, что помешать переговорам может попытаться "партия войны" из Европы

Москва намерена противодействовать попыткам помешать переговорам по Украине в Абу-Даби
Фото: Петр Ковалев/РИА Новости

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия будет противодействовать попыткам "партии войны" из европейских столиц помешать поддерживаемым США переговорам по урегулированию ситуации на Украине, которые готовятся в Абу-Даби, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Опыт прошедших встреч в целом демонстрирует достаточно энергичное противодействие так называемой партии войны, которая прежде всего представлена в ведущих европейских столицах, здравым подходам, которые продвигаются администрацией (президента США Дональда - ИФ) Трампа. И это создает в Киеве ложные иллюзии, что ведет к затягиванию конфликта. Мы это видели в прошлом", - сказал Рябков журналистам в среду.

"Не хотелось бы, чтобы сейчас, когда всерьез обсуждается возможность контакта в Абу-Даби, повторилась эта история. Мы этому будем противодействовать", - сказал замглавы МИД.

По словам Рябкова, Россия находится в "фазе подготовки" к планируемым в Абу-Даби контактам.

Ранее канал Euronews сообщал, что ЕС хотел бы принять участие в трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и США .

"Европейская комиссия и Европейский совет собирают совместную команду из высокопоставленных чиновников, чтобы отправить их на переговоры в Абу-Даби в начале ноября. Их точная дата не объявлена", - информирует телеканал.

По его данным, делегацию может возглавить глава кабинета председателя ЕК Бьорн Зайберт.

Абу-Даби Украина Сергей Рябков США МИД РФ
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