Глава СПЧ предложил требовать от мигрантов минимальных знаний истории и литературы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что мигранты при сдаче экзаменов по русской литературе и истории не нуждаются в глубоких знаниях и должны обладать их минимальным уровнем.

Он заявил об этом на пресс-конференции, посвященной миграционному законодательству.

"Насчет знания глубокого русской литературы - да нет в этом никакой необходимости, нет. А что, наши ученики, тут родившиеся, в 10-м поколении, многие Пушкина знают что ли? (...) тут не надо палку перегибать, это должно быть трезвое отношение", - считает глава СПЧ.

Знания мигрантов по истории, на взгляд Фадеева, также должны быть "в минимальной степени". "Ну пусть хоть флаг знают, гимн, герб знают. Не знаю, какие-то основные исторические события, минимум какой-то нужен", - сказал он.

Говоря о минимальном уровне знания русского языка мигрантами, Фадеев заявил, что его должны определять специалисты.

Для проведения экзаменов нужно создавать комиссии, в которые, как уточнил Фадеев, "должны входить представители муниципалитетов".

"Если говорить о школе, кто-то должен определить, ребенок может учиться или нет, должны входить представители родительских комитетов (..) Общественность надо вовлекать (...) Граждане сами должны решать, как действовать в конкретных ситуациях", - добавил он.

На этой же пресс-конференции он предложил обязать мигрантов отдавать детей в центры изучения русского языка и не принимать детей в школу, если они не владеют русским языком. Также он предложил ставить мигрантов на воинский учет одновременно с выдачей им российских паспортов.

По закону, иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, российское гражданство, разрешение или патент на работу должны подтверждать владение русским языком. Желающие получить российское гражданство, должны подтвердить только знание русского языка, в то время как для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения или патента на работу нужно подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства .