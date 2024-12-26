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Режим ЧС федерального масштаба объявят после ЧП с танкерами в Керченском проливе

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

Режим ЧС федерального масштаба объявят после ЧП с танкерами в Керченском проливе
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Режим ЧС федерального масштаба объявят из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил в четверг в эфире телеканала "Крым 24" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению лидера (президента РФ Владимира Путина - ИФ) будет присвоен статус федеральной ЧС", - сказал Аксенов.

По его словам, глава МЧС РФ Александр Куренков соберет комиссию по ЧС, на которой и будет принято такое решение. Аксенов заявил, что на устранение последствий разлива мазута будут выделены федеральные средства.

Ранее в четверг сообщалось, что глава МЧС прибыл в Анапу (Краснодарский край) для мониторинга работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров. В среду в Краснодарском крае введен режим ЧС.

В Крыму, где также с 21 декабря фиксируют выбросы мазута на берег, введен режим ЧС муниципального характера в Керчи, в соседнем Ленинском районе объявляли режим угрозы ЧС муниципального характера.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Крым Сергей Аксенов Керченский пролив
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